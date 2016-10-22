Виталий Мутко: "Допинг? Мы никого покрывать не собираемся"

Новый вице-премьер правительства России Виталий Мутко дал эксклюзивное интервью "СЭ". Он подчеркнул, что министерство спорта продолжит заниматься проблемой допинга.

– Допинг – это тоже вызов для мирового спорта, - сказал Мутко. - Выясняется, вся система – не транспарентна, и на нее можно повлиять. Сейчас идет расследование по Сочи. Если окажется, что кто-то действительно виноват и коррумпировался с предыдущим директором Московской антидопинговой лаборатории – все будут наказаны. Мы же никого покрывать не собираемся. Другое дело, что аккредитацию лабораториям выдает ВАДА и следить за работой должно именно оно. Никто не может вмешиваться. Если есть пробоина в одной из аккредитованных лабораторий – это пробоина в ВАДА. А никакой госпрограммы нет и быть не могло. И злоупотребление какого-то чиновника не может являться подтверждением таких серьезных заявлений.

– Вы теперь отстранитесь от допинговых вопросов?

– Министерство спорта в любом случае продолжит заниматься ими. Не стоит забывать о внутренних проблемах, их нужно решать. В некоторых видах спорта мы, к сожалению, никак не можем справиться с этой заразой. Придется с одной стороны идти по пути ужесточения ответственности, а с другой – улучшать образовательные программы.

Весь мир с этим борется. Вы же слышали, что антидопинговые агентства пяти стран могут признать не соответствующими кодексу ВАДА?

– Но и ВАДА не всегда право. Тут вот бывший советник главы ИААФ Хабиб Сиссе отсудил у Ричарда Паунда, автора известного доклада, 10,5 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба.

– Я слышал. Интересный прецедент. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Мутко