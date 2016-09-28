Валентина Матвиенко: "Организация мирового спорта и антидопингового контроля должна быть изменена"

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что организация мирового спорта и антидопингового контроля должна быть коренным образом изменена. Также она назвала безнравственным решение об отстранении ряда российских спортсменов от Олимпиады и всей сборной от Паралимпиады в Рио.

– Мы продолжаем работать в условиях непростой международной обстановки. Давление оказывается уже не только на государственных деятелей и руководителей крупных компаний, но и даже на спортсменов, участников летней Олимпиады и Паралимпиады в Рио-де-Жанейро, – цитирует "Р-Спорт" Матвиенко. – Несмотря на беспрецедентный психологический натиск, сборная России успешно выступила на Олимпийских играх-2016. Весь мир в очередной раз убедился, что Россия остается в числе ведущих спортивных держав.

Вместе с тем, отстранение некоторых наших спортсменов от Олимпийских игр и всей сборной от Паралимпийских игр – это бесчеловечное и глубоко безнравственное решение. Особенно циничным выглядит это решение в свете вскрывшихся недавно фактов об официальном разрешении принимать допинг неким "избранным" спортсменам".

Это грязные махинации глобального масштаба. Соответственно, и выводы должны быть глобальными. Я считаю, что организация международного спорта и особенно антидопингового контроля должна быть коренным образом изменена.