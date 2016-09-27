ВАДА: спортсмены не должны публично оправдываться за терапевтические исключения

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) считает, что спортсмены не должны оправдываться за применение запрещенных препаратов в виде терапевтических исключений. Недавно хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных ВАДА и опубликовала информацию о том, что большая группа спортсменов употребляла допинг по медицинским показателям.

- Как вы знаете, хакерская группа Fancy Bears опубликовала ряд конфиденциальных данных о спортсменах, - говорится в заявлении на официальном сайте ВАДА. - В частности, они рассказали о случаях, относящихся к терапевтическому использованию (ТИ) запрещенных препаратов. Эта ситуация привела к большому количеству статей в СМИ, и, к сожалению, огромному количеству дезинформации относительно ТИ. Очень жаль, что это все обсуждается публично на основе частной, конфиденциальной, медицинской информации. Спортсмены не должны быть обязаны публично оправдаться за ТИ. Программа ТИ является строгой и необходимой частью элитного спорта.