В Госдуме считают, что Родченков скрывается от ВАДА из-за того, что большинство его заявлений - ложь

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев позитивно оценил информацию о том, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, не вышедший на связь с представителями ВАДА, поспособствовал закрытию 95 дел в отношении российских спортсменов. По его мнению, решение экс-функционера скрываться от международной организации является логичным.

- Новость эта положительная, - цитирует "Р-Спорт" Дегтярева. - Разумеется, Родченков не желает сотрудничать ни с кем, потому что большинство информации, которую он наговорил – это ложь, а та часть, которая действительно касается употребления допинга спортсменами, уже давно исследована, спортсмены дисквалифицированы, а сам Родченков снят с занимаемой должности. За работу Родченкова ВАДА несло такую же ответственность, как и Россия.

Он не был сотрудником министерства спорта, а работал в системе ВАДА. За нарушения он был уволен, после чего сбежал и облил всех грязью. А сейчас, когда оказывается, что все это ложь, он прячется, что логично.