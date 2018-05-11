Светлана Журова: "Родченков уже больше мешает WADA и западным спецслужбам, чем России"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет России опроверг показания информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи.

– Не знаю, поверит ли ВАДА российскому Следственному комитету, им будет сложно признавать свои ошибки, – сказала Журова. – Они скажут: ну, извините, это же ваши органы, как мы будем им доверять? Хотя я думаю, наши готовы будут им объяснить свою позицию. У нас же есть международные соглашения о сотрудничестве. Можно было бы доверительно отнестись к результатам расследования, проведенного в нашей стране. Хотелось бы, чтобы люди разговаривали на одном языке.

Сейчас вообще ВАДА оказалось в неудобном положении, ведь они всегда доверяли Родченкову, но он сам ничего не подтвердил из того, что говорил в фильме. Одно дело в фильме что-то сказать, чтобы поднять его рейтинги и премии получить, а другое – в суде, под присягой. В суде выяснилось, что он лично ничем не руководил и вообще ничего не видел: ни как пробы подменяли, ни как спортсмены коктейль его пили. То есть, все сказанное в фильме оказалось фантазией. Это бьет по репутации и ВАДА и самого института информаторов. Как теперь им верить, если они могут выдумать все, что угодно? ВАДА надо сейчас как-то отыграть назад эту ситуацию, им же нужно сохранить лицо. На Родченкова делали ставку, но сейчас кажется, что она не оправдалась. Мне кажется, что он уже больше мешает ВАДА и западным спецслужбам, чем России. Им надо что-то делать с ним сейчас, а что – непонятно.

Напомним, что в своем заявлении СКР подчеркнул, что направил все необходимые документы в штаб-квартиру ВАДА. (Михаил ПОТАПОВ)