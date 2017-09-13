Светлана Журова: "Иностранным спортсменам нужно быть аккуратнее в словах про российских атлетов"

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова отметила, что иностранным спортсменам нужно быть аккуратнее с высказываниями в адрес россиян после решения ВАДА закрыть дела в отношении 95 атлетов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Она также добавила, что важную роль в решении организации сыграла работа международных и российских спортивных федераций.

Сегодня стало известно, что ВАДА прекратило расследование в отношении 95 россиян в связи с недостаточным количеством доказательств. Имена спортсменов не называются.

– Подозрения в допинге разделили спортсменов на несколько лагерей. Многим теперь будет стыдно за свои слова, поскольку атлеты оказались невиновными,– приводит ТАСС слова Журовой. - Я сразу говорила спортсменам, чтобы они не торопились обвинять друг друга, поскольку все эти дела могут рассыпаться, и виновный станет невиновным. Действующим спортсменам надо быть аккуратней с высказываниями, поскольку ситуация может повернуться в другую сторону, а им с ними выступать и друг другу в глаза смотреть.

Хочется, чтобы это закончилось быстрее, поскольку это рождает в спорте не очень хорошую атмосферу. Поскольку мы детям говорим, что спортивные соревнования – это дружба.

Международные и российские спортивные федерации тоже подключились, и без этого доказать невиновность спортсменов было невозможно. Видимо, смогли найти аргументы, чтобы снять эти обвинения. Мы с самого начала говорили, что ряд обвинений и фактов были подтасованными и не имели под собой никакой почвы. Думаю, что сейчас ВАДА нужны были более веские доказательства, и они их получили.