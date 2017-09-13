СМИ: ВАДА закрыло дела в отношении 95 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прекратило расследование в отношении 95 россиян, которые были упомянуты в отчете Ричарда Макларена, сообщает The New York Times. Сделано это было в связи с недостаточным количество доказательств. Однако имена спортсменов не называются.

Напомним, в 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад о допинге в российском спорте. В частности, утверждалось, что пробы россиян с Олимпийских игр в Сочи содержат следы постороннего вскрытия. В общей сложности метод подмены допинг-проб применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год. МОК принял решение перепроверить все допинг-пробы россиян с Игр-2010, 2012 и 2014.

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