18:02 | ДОПИНГ

Следствие проверит информацию ВАДА о возможности вскрытия тары для проб

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И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию ВАДА о возможности вскрытия тары для допинг-проб, у ее изготовителя запрошены сведения и документы.

– У корпорации "Берлингер" – изготовителя тары для допинг-проб (бутылок "Берег Кит") запрошены сведения и документы, касающиеся их хранения и вскрытия, – цитирует "Р-Спорт" Петренко. – Следствием с помощью экспертных исследований будет проверена информация ВАДА о возможности вскрытия указанной тары и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161020/1111072189.html

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