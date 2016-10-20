Следствие проверит информацию ВАДА о возможности вскрытия тары для проб

И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию ВАДА о возможности вскрытия тары для допинг-проб, у ее изготовителя запрошены сведения и документы.

– У корпорации "Берлингер" – изготовителя тары для допинг-проб (бутылок "Берег Кит") запрошены сведения и документы, касающиеся их хранения и вскрытия, – цитирует "Р-Спорт" Петренко. – Следствием с помощью экспертных исследований будет проверена информация ВАДА о возможности вскрытия указанной тары и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов.