Следователь ВАДА: "Дмитриев - невероятно мужественный человек"

Следователь ВАДА Гюнтер Янгер назвал россиянина Андрея Дмитриева, ставшего героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, очень мужественным человеком. Новый фильм ARD выйдет сегодня.

– Дмитриев – невероятно мужественный человек, – приводит ARD слова Янгера. – Конечно, мы установим с ним контакт, поговорим с ним и попытаемся вместе найти для него возможность защитить себя.