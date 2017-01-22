Следователь ВАДА: "Дмитриев - невероятно мужественный человек"

Следователь ВАДА Гюнтер Янгер назвал россиянина Андрея Дмитриева, ставшего героем нового фильма журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, очень мужественным человеком. Новый фильм ARD выйдет сегодня.
– Дмитриев – невероятно мужественный человек, – приводит ARD слова Янгера. – Конечно, мы установим с ним контакт, поговорим с ним и попытаемся вместе найти для него возможность защитить себя.
Пятачок Новодворской
С НЕ братом, в какой-то мере согласен. Действительно нужна чистка в регионах.
18:57 22 января
Не брат
spetrov ------------- Если заведомо отрицать все то, что говорит Дмитриев, то можно выставить себя в позу страуса, с задницей, торчащей наружу - конфуз может получиться. К моему большому сожалению, многое из того что он говорит, заслуживает доверия (по моему мнению), и одним созданием комиссии Смирнова и сменой руководства федерации ла ситуацию не изменишь. Мне кажется, что для этого нужно волевое решение на самом высшем уровне, которое в данной ситуации (решение) не представляется возможным и это касается не только атлетики, но и всего спорта. Мы в сраме с ног до головы, а человек который несет за это персональную ответственность получает повышение - значит он все делал правильно и шоу будет продолжаться.
18:48 22 января
Весёлый©
zyzx Фашики,достойные приемники Гебельса. ___ Не все русские, описываемые тобой, таковы. Обойдемся без ярлыков.
17:59 22 января
spetrov
Нашли себе осведомителей. Один - преступник, вторая - сама донигер, третий - больной на голову.
17:56 22 января