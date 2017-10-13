РУСАДА в 2017 году выделило почти 12 миллионов рублей на образовательные программы

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2017 году выделило из своего бюджета 11,966 миллиона рублей для финансирования образовательных программ, информирует "Р-Спорт". Об этом говорится в отчете национальных консультантов по антидопинговой политике в России. Бюджет РУСАДА в 2017 году составляет 556,7 миллиона рублей. Также в отчете опубликована информация о взносах России в фонд ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте.

- Согласно информации, предоставленной РУСАДА, в 2017 году оно увеличило финансирование своей образовательной деятельности, - говорится в отчете. - В 2017 году РУСАДА выделило из своего бюджета 11 966 000 рублей для финансирования образовательных программ. Это примерно в 10 раз больше, чем в 2014 году.

В соответствии со статьей 17 Конвенции государства-участники должны делать взносы в фонд ЮНЕСКО по искоренению допинга в спорте. На основе информации и документов, предоставленных национальными консультантами, Россия своевременно выполняет свои обязательства по финансированию фонда. Стоит отметить, что Россия в настоящее время является ее крупнейшим финансовым донатором. С момента основания фонда Россия уже внесла 4,2 миллиона долларов.