Родченков пытался покончить с собой. Подробности

Информатор ВАДА Григорий Родченков в очередной раз попытался покончить жизнь самоубийством. Произошло это 19 июня в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР.

Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. Родченков был доставлен в психоневрологическую клинику. В квартире были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

Напомним, в феврале в интервью американскому каналу CBS Родченков рассказал, что уже предпринимал попытку самоубийства.

– Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу, – цитирует RT вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. – Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны.