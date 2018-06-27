14:09 | ДОПИНГ

Родченков пытался покончить с собой. Подробности

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото Виталий Белоусов, ТАСС
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото Виталий Белоусов, ТАСС

Информатор ВАДА Григорий Родченков в очередной раз попытался покончить жизнь самоубийством. Произошло это 19 июня в квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ или человек, который выдает себя за него.Родченков попытался покончить с собой. Снова

Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. Родченков был доставлен в психоневрологическую клинику. В квартире были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок сильных транквилизаторов.

Напомним, в феврале в интервью американскому каналу CBS Родченков рассказал, что уже предпринимал попытку самоубийства.

– Информация получена от моих коллег из США по линии комитета. Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу, – цитирует RT вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. – Я думаю, что Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и прессинг, которые на него оказывает американское правосудие и американские спецслужбы. Они заставляют его всячески свидетельствовать против России. Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны.

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