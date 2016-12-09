Ричард Макларен: "Удивило ли меня повышение Мутко? Нет"

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, отвечая на вопросы журналистов, признал, что у него нет прямых свидетельств о том, что экс-министр спорта РФ Виталий Мутко знал о махинациях с допингом. По словам Макларена, во главе этой системы стоял его помощник.

– Удивил ли вас тот факт, что Мутко повысили?

– Думаю, он – политик. Ему приходится поступать в соответствии… Нет, я не удивлен (смех в зале).

– Мог ли Мутко не знать о том, что происходило?

– Думаю, что информация так или иначе поступала к нему. Но во главе этой системы стоял его заместитель. Я встречался с Мутко, говорил с ним, он ни разу не подтвердил, что знал что-либо об этом.

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