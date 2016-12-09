14:58 | ДОПИНГ

Ричард Макларен: "Удивило ли меня повышение Мутко? Нет"

0
0
0

Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, отвечая на вопросы журналистов, признал, что у него нет прямых свидетельств о том, что экс-министр спорта РФ Виталий Мутко знал о махинациях с допингом. По словам Макларена, во главе этой системы стоял его помощник.

– Удивил ли вас тот факт, что Мутко повысили?

– Думаю, он – политик. Ему приходится поступать в соответствии… Нет, я не удивлен (смех в зале).

– Мог ли Мутко не знать о том, что происходило?

– Думаю, что информация так или иначе поступала к нему. Но во главе этой системы стоял его заместитель. Я встречался с Мутко, говорил с ним, он ни разу не подтвердил, что знал что-либо об этом.

Новый судный день для России. Live! 
Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ