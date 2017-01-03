Результаты перепроверки допинг-проб россиян с Олимпиады Сочи будут известны через один-два месяца

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг подчеркнул, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.

Ранее МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, которые принимали участие в Играх-2014. Также организация заявила о намерении перепроверить результаты допинг-проб атлетов, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

- Нами была назначена комиссия, которая должна перепроверить пробы каждого спортсмена, выступавшего на Олимпиаде в Сочи, - приводит NRK слова Хейберга. - Этот процесс не должен затягиваться, потому что в 2018 году состоится Олимпиада в Пхенчхане. Общественность должна знать обо всем происходящем.