09:15 | ДОПИНГ

Результаты перепроверки допинг-проб россиян с Олимпиады Сочи будут известны через один-два месяца

0
0
0
3

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг подчеркнул, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.

Ранее МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, которые принимали участие в Играх-2014. Также организация заявила о намерении перепроверить результаты допинг-проб атлетов, выступавших на Олимпиадах 2010, 2012 и 2014 годов.

- Нами была назначена комиссия, которая должна перепроверить пробы каждого спортсмена, выступавшего на Олимпиаде в Сочи, - приводит NRK слова Хейберга. - Этот процесс не должен затягиваться, потому что в 2018 году состоится Олимпиада в Пхенчхане. Общественность должна знать обо всем происходящем.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

dv2205

затягивают или ждут люлей

10:38

Буква Ё

Не волнуйтесь, "патриоты", четыре золота от России никуда не убегут - по два личных у Ана и Уайлда. Поскольку эти люди из цивилизованных стран, и им хватило ума не принимать допинг. Так что в любом случае лучше, чем в Ванкувере будет:)

10:14

andyk82

Прямо как по боингу. Мы проверим, потом, если ты захочешь... Уже бы 2017 раз проверили! Или тянут для недопуска на ОИ?

10:00

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ