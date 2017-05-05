ПКР отправил в МПК отчет по восстановлению своих прав

Координационный комитет Паралимпийского комитета России (ПКР) отправил в Международный паралимпийский комитет (МПК) отчет по выполнению критериев для восстановления членства в организации, сообщается в пресс-релизе ПКР.

Как отмечает российский комитет, были выполнены 59 пунктов из 67 указанных МПК. Координационный комитет проведет встречу с рабочей группой Международного паралимпийского комитета 8 - 9 мая в немецком городе Бонн. Стороны обсудят процесс восстановления прав ПКР, а также детализацию списка российских спортсменов для антидопингового тестирования.

Паралимпийский комитет России лишился членства в Международном паралимпийском комитете 7 августа 2016 года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за этого вся сборная России пропустила Паралимпиаду в Рио.