12:42 | ДОПИНГ

Питер Николсон: "Важно, что намерения изменить антидопинговую систему в России идут от президента"

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Эксперт ВАДА Питер Николсон отметил важность стремления руководства России изменить антидопинговую систему в стране. Австралийский специалист вместе с литовкой Евой Лукосюте-Станикуниене был приглашен ВАДА в качестве эксперта, который будет помогать в работе РУСАДА для восстановления соответствия кодексу международной организации.

– Важно, что намерения изменить антидопинговую систему в России идут с самого высокого уровня, от президента страны, – цитирует "Р-Спорт" Николсона. – Ранее говорилось, что Россия готова работать с международными организациями, и, как видите, мы уже несколько месяцев работаем в РУСАДА, чтобы восстановить статус агентства.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161025/1111302100.html

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