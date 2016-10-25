Питер Николсон: "Важно, что намерения изменить антидопинговую систему в России идут от президента"

Эксперт ВАДА Питер Николсон отметил важность стремления руководства России изменить антидопинговую систему в стране. Австралийский специалист вместе с литовкой Евой Лукосюте-Станикуниене был приглашен ВАДА в качестве эксперта, который будет помогать в работе РУСАДА для восстановления соответствия кодексу международной организации.

– Важно, что намерения изменить антидопинговую систему в России идут с самого высокого уровня, от президента страны, – цитирует "Р-Спорт" Николсона. – Ранее говорилось, что Россия готова работать с международными организациями, и, как видите, мы уже несколько месяцев работаем в РУСАДА, чтобы восстановить статус агентства.