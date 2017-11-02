Петтер Нортуг: "Олимпийская медаль, полученная при таких обстоятельствах, ничего не значит"

Норвежский лыжник Петтер Нортуг отметил, что не собирается комментировать решение МОК пожизненно отстранить россиян Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты с Игр-2014, пока не узнает больше информации. Он также добавил, что в любом случае, бронза, которую он может получить, не будет ничего для него значить.

Напомним, вчера комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесла решение аннулировать результаты обоих россиян на Олимпиаде в Сочи в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км.

– Я не буду ничего комментировать, пока не узнаю больше информации, – приводит TVSporten слова Нортуга. – В любом случае, бронза Олимпиады, полученная при таких обстоятельствах, ничего не значит для меня. Я думаю только о лучшем для нашего вида спорта.

Если CAS отклонит апелляцию Легкова, серебряные медали эстафеты Олимпиады-2014 перейдут Франции, а Норвегия, финишировавшая четвертой, получит бронзу. Нортуг бежал дистанцию за сборную вместе с Эльдаром Реннингом, Крисом Йесперсеном и Мартином Йонсрудом Сундбю.