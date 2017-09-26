Павел Колобков: "Надеюсь, что имена 95 оправданных российских спортсменов скоро будут названы"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что количество спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, будет расти. Колобков также добавил, что в ближайшее время международные спортивные федерации назовут имена оправданных российских атлетов.

– К сожалению, пока неизвестно, кто они, – цитирует ТАСС Колобкова. - Мы надеемся в ближайшее время получить эти фамилии. Я думаю, что и сами спортсмены хотели бы узнать, кто же входит в этот список 95, но вы же понимаете, что он не окончательный. Работа продолжается, я думаю, он станет еще больше в ближайшее время.