Оливье Ниггли: "Не скажу, что Россия давила на ВАДА"

Президент ВАДА Оливье Ниггли рассказал о процессе восстановления в правах России. Ранее ВАДА вернуло лицензию РУСАДА, смягчив условия "дорожной карты". Данное решение вызвало ряд критических заявлений.

- Мы движемся вперед, - цитирует AP Ниггли. - Есть разногласия по некоторым вопросам, но есть грань между спорами и нападками, которую я бы не хотел пересекать. Сейчас самое время сосредоточиться на работе, оставить в стороне политические аргументы.

Не скажу, что Россия давила на ВАДА. Была дискуссия с комиссией по соответствию, которая попробовала найти лучший путь развития, без контроля со стороны заинтересованных сторон.