НОАК предлагает ввести маркировку лекарств словом "Допинг"

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) под руководством Виталия Смирнова в Национальном плане борьбы с допингом в российском спорте предлагает нормативно закрепить требование маркировать лекарственные средства и биологически активные добавки словом "Допинг" с указанием года внесения веществ в запрещенный список в случае их наличия в лекарстве. Предполагается, что план должен быть реализован до конца 2017 года.

НОАК также предлагает внедрить механизм, позволяющий лишать доходов и имущества спортсменов, тренеров, врачей и других спортивных специалистов в случае выявления совершенных ими нарушений антидопинговых правил. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены санкции вплоть до запрета на выполнение работы в сфере спорта.