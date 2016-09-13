Николай Дурманов: "За вещества, которые, вероятно, принимают сестры Уильямс, сажают в тюрьму"

Экс-глава РУСАДА Николай Дурманов подчеркнул, что диагнозы американских теннисисток Серены и Винус Уильямс, а также гимнастки Симоны Байлз и баскетболистки Елены Делле Донн должны быть крайне серьезными; если данные о применении ими запрещенных веществ верны. Ранее сегодня документы, содержащие эту информацию, опубликовала хакерская группа Fancy Bear.

- Речь идет об очень сильных препаратах, - приводит "Р-Спорт" слова Дурманова. - К примеру, риталин - очень сильный психостимулятор, кстати, запрещенный в России. В Европе в некоторых странах за его незаконное приобретение можно сесть в тюрьму. Пишут, что его применяла Симон Байлз. Сестрам Уильямс инкриминируют целый букет: оксикодон, гидроморфон... Это опять же сильнейшие обезболивающие. Кроме того, пишется, что они применяли кортикостероиды и средства от астмы. Баскетболистке Елене Донн прописан амфетамин. Формально вот они - документы, разрешающие им применение этих препаратов. Но это очень сильные препараты, и диагнозы должны быть крайне серьезными.

В общем-то, не совсем этично с точки врачебной зрения, все-таки речь идет о частной жизни людей. Но некоторые из этих препаратов применяются для терминальных больных, а не для олимпийских чемпионов. Информация крайне любопытная, и если она достоверна, а вероятность этого высока, то надо послушать объяснения, как такой букет, хотя и на формально законных основаниях, попал на Олимпийские игры.

Амфетамин, оксикодон и гидроморфон - это все опиаты, родственники морфина и героина. И риталин на них похож. Это все препараты, за которые сажают в тюрьму, что тут говорить. Все препараты с особо регулируемым оборотом.

ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?