ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донне.
Так, по данным из опубликованных документов, в 2010, 2014 и 2015 годах многолетнему лидеру женского тенниса Серене Уильямс было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах ее старшей сестре Винус было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
Согласно опубликованным документам, в августе 2016 года Симона Байлз сдала положительный тест на психостимулятор – метилфенидат, но не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 4 золотые медали. В 2012, 2013 и 2014 годах американке было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.
Также в августе 2016 года положительный тест на амфетамин сдала Делле Донне, которой в 2014 году было разрешено использовать входящие в список запрещенных веществ ВАДА амфетамин и гидрокортизон.
Отметим, что итальянское издание La Repubblica со ссылкой на свои источники подтверждает подлинность большей части опубликованных документов.
GoaLapagos
Срочно поставить ящик у посольства пиндосов для сбора наград
18:04
сабзеро
zvovs Моя хакерская группа только что взломало ВАДА и нечего такого не нашла, но нашла записи о том как было велено подсуживать росспротсменам, а теперь СЭ печатайте о моём взломе статью!_____________________________ Твоя хакерская группа может взломать разве что соседский сарай.
18:03
tank777
spetrov tank777, именно поэтому западные СМИ плачутся, что проигрывают информвойну RT, и просят доп. средства.//// Если есть повод попросить, чего теряться…они удивлены, что РТ существует в природе, и что они не могут себе позволить вещать как хохлы.
18:03
сабзеро
Жду новостей про пловчих, травивших Ефимову.
18:01
spetrov
GerychZ, уверен, не без этого.
18:01
GerychZ ✯
spetrov - Да там инфы по кому хочешь, лопатой не разгребешь..) Это еще по политикам западным молчок пока, по коррупции и др. грешкам взрослых и мерзких дядечек..)
17:59
Meetja Vee
это беглый профессор сначала слил наших, переплыл на ту сторону и начал чужих валить))
17:58
spetrov
tank777, именно поэтому западные СМИ плачутся, что проигрывают информвойну RT, и просят доп. средства.
17:58
zvovs
Моя хакерская группа только что взломало ВАДА и нечего такого не нашла, но нашла записи о том как было велено подсуживать росспротсменам, а теперь СЭ печатайте о моём взломе статью!
17:56
spetrov
shpasic (17:51) и что об этом скажет Фуфельников? - 5 баллов.
17:56
tank777
Разрешили принимать,значит это не допинг, а лекарство. Доказывать обратное хакнутыми скринами…от имени Модного Медведя конечно можно, но только если эта задача ставится в Вашингтоне. Информация дальше России вряд ли получит огласку…а весь мир так и не поймёт, ''то ли он украл, то ли у него украли''… информационного ресурса и умения вести инфовойны, у наших фроммайхартов нет, от слова совсем… несколько строк в СЭ и РТ, со ссылкой на итальянскую газету, это даже не смешно…
17:55
Krasin
Вот теперь и их прощупают за одно место. Молодцы те, кто постарался вывести этих преступных махинаторов на чистую ваду) (если это не утка, конечно). В ваде чувствуется преступность.
17:55
shpasic
"какие ващи даказатэльства?!"
17:51
Мяс@руб
А Тарпищев-то был прав про "братьев Уильямс"...
17:49
Cantona~~
А вот начало обратки от мистера Президента. Штаты играются с огнем. Зря.
17:47
alexzander
ШОК!!! Чего угодно можно было ожидать, только не такого! Кошмар, сейчас просто буря начнется.Все теннисисты отреагируют на это, ужасные дни в жизни Серены и Винус,да................Значит не лучшая Серена за последнее время, ОГРОМНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ(((
17:46
KhSL
Это вам не безобидный и безвредный мельдоний...
17:46
ereke
ФСБ имени Пу... В.В. работает и не зря они едят свой хлеб )))
17:46
spetrov
GerychZ, кстати, интересный мог бы получиться заход: будете гнуть свою линию - напишем по Фелпсу. Т.е. мы (незнающие) прочитав это, удивляемся (или не удивляемся). А те, кто знает наверняка, могут сами додумать возможное дальнейшее развитие событий. И решить, как им поступать.
17:42
Вгуге-л
какие то хакеры появились . и что ? им можно , рфии нельзя и эрфия должна это запечатлеть в своём мозгу .
17:41
Мяс@руб
Сказка о пиндосовской исключительности заканчивается: для этого всего-то надо было "пригладить" чиновников ВАДА. Ждём комментариев и объяснений от рукопожатно-стероидных... И приглашения в Россию на допрос Макларена...
17:40
GerychZ ✯
А кто-то сомневался? ) Ждем инфу по Фелпсу..
17:37
PAPAZOL_
то, что позволено братьям Уильямс - то не позволено "сёстрам Берез-им"...
17:36
vitvk
Я же говорил,что хакеры помогут!!! Идет классная ответка...Замять ничего не смогут,шумиха будет,как с Армстронгом и американскими легкоатлетами...Жуков ведь предупреждал,что будем бить больно...Сдается мне,что это еще не все...
17:33
spetrov
...Но даже для этого нам надо будет предъявить что-то равносильное докладу Макларена по оказываемому воздействию на впечатлительную публику.
17:31
KhSL
Элементарно находится информация от Fancy bear. Симона Байлз: ей ВАДА разрешило до 06 декабря 2018 года принимать метилфенидат (Фокалин XR). Википедия услужливо подсказывает, что сей препарат "используется для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности". Во время Олимпиады тесты мочи суперчемпионки от 11, 14, 15 и 16 августа показывали наличие метилфенидата. Ей разрешено принимать 1 раз в день по 10-15 мг препарата. Как химик добавлю: метилфенидат (или его оптически активная форма дексметилфенидат, которая разрешена к применению для великой Симоны) ничего-ничегошеньки общего не имеет с какими бы то ни было витаминами и прочей "естественной" химией. Да здравствуют олимпийско-химические монстры США. Надеюсь, что г-жа Байлз не будет теперь страдать "дефицитом внимания".
17:30
fansk
Документы выглядят очень реалистично, вот только ни печатей, ни подписей, хотя, должны ли они там быть? В любом случае, это посильнее маклареновской фантастики, то, что хакеры себя медведями называют, наводит на подозрение из какой они страны)))
17:30
spetrov
Гаттузо крут!!!! А нам фактически нечего терять. ----- Согласен. Поэтому и надеюсь. Хотя как вариант допускаю, что в итоге договорятся о реформировании WADA (мол, начинаем с чистого листа), и история канет в лету, не получив своего развития.
17:28
rams
Ни х... себе новости!!! И что с ними делать....как реагировать? Нам откровенно и публично наложили на голову ...Пусть МОК заставит опубликовать ВСЕ разрешения ВАДА в "терапевтических" целях..Нет? Значит распустить и под Суд всех членов...
17:28
Gonza666les
не будет никакой шумихи, замнут.. это не в тренде ж)
17:27