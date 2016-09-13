ВАДА систематически разрешало принимать запрещенные вещества сестрам Уильямс и Симоне Байлз?

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донне.

Так, по данным из опубликованных документов, в 2010, 2014 и 2015 годах многолетнему лидеру женского тенниса Серене Уильямс было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах ее старшей сестре Винус было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

Согласно опубликованным документам, в августе 2016 года Симона Байлз сдала положительный тест на психостимулятор – метилфенидат, но не была дисквалифицирована и завоевала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 4 золотые медали. В 2012, 2013 и 2014 годах американке было разрешено употреблять амфетамин/декстроамфетамин.

Также в августе 2016 года положительный тест на амфетамин сдала Делле Донне, которой в 2014 году было разрешено использовать входящие в список запрещенных веществ ВАДА амфетамин и гидрокортизон.

Отметим, что итальянское издание La Repubblica со ссылкой на свои источники подтверждает подлинность большей части опубликованных документов.