Надаль, Фара и Чех - новые "жертвы" хакеров

Хакерская группа Fancy Bears, на прошлой неделе взломавшая систему ВАДА, опубликовала четвертую часть списка спортсменов, использовавших запрещенные препараты. В новую часть списка попали 26 спортсменов из 10 стран.
Отметим, что в списке среди прочих значатся испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.
Из документов следует, что 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" и двукратный олимпийский чемпион Надаль в 2009 году употреблял бетаметазон. Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара, согласно приведенным данным, в 2008 году употреблял триамциналон. Шестикратный призер Олимпийских игр Ласло Чех в 2015 году использовал формотерол.
"Жертвы" хакеров по странам:
|
США
|
18
|
Великобритания
|
17
|
Германия
|
7
|
Канада
|
4
|
Дания
|
4
|
Австралия
|
3
|
Аргентина
|
2
|
Франция
|
2
|
Испания
|
2
|
Бельгия
|
1
|
Бурунди
|
1
|
Венгрия
|
1
|
Россия
|
1
|
Польша
|
1
|
Чехия
|
1
|
Румыния
|
1
|
ВСЕГО
|
66
shpasic
«Я не сказал ничего против Марии. Просто назвал эту историю ее ошибкой. Но когда кто-то совершает ошибку, то должен за это заплатить, неправда ли? Вот и все. Не хочу говорить что-то плохое в адрес тех, кто делает что-то непреднамеренно. Тогда как люди, которые пытаются лгать, приносят вред нашему спорту и не заслуживают соревноваться с остальными. Очевидно с их стороны это неуважение. Я на все сто процентов против таких людей. Спорт должен быть чистым, потому что мы служим примером детям».
17:46
adamantane'
Англосаксонские спортсмены впереди планеты всей, причём за явным преимуществом. Что и требовалось доказать... Пусть даже опубликован пока лишь четверть списка, общая картина, как мне кажется, сохранится и для всего списка.
17:46
zoolord
Надаля лишить титула победителя турниров Большого Шлема. Осталось реально узнать принимают ли допинг Федор и Джокер.
17:31
US46
"Жертвы" хаккеров плюют на этих хаккеров с высокой колокольни!))
17:22