17:00 | ДОПИНГ

Надаль, Фара и Чех - новые "жертвы" хакеров

0
0
0
4
 
Серена и Винус УИЛЬЯМС: что дальше?Кибератака на ВАДА. Играет ли Америка по правилам?

Хакерская группа Fancy Bears, на прошлой неделе взломавшая систему ВАДА, опубликовала четвертую часть списка спортсменов, использовавших запрещенные препараты. В новую часть списка попали 26 спортсменов из 10 стран.

Отметим, что в списке среди прочих значатся испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.

Из документов следует, что 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" и двукратный олимпийский чемпион Надаль в 2009 году употреблял бетаметазон. Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара, согласно приведенным данным, в 2008 году употреблял триамциналон. Шестикратный призер Олимпийских игр Ласло Чех в 2015 году использовал формотерол.

 

"Жертвы" хакеров по странам:

США

18

Великобритания

17

Германия

7

Канада

4

Дания

4

Австралия

3

Аргентина

2

Франция

2

Испания

2

Бельгия

1

Бурунди

1

Венгрия

1

Россия

1

Польша

1

Чехия

1

Румыния

1

ВСЕГО

66
0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

«Я не сказал ничего против Марии. Просто назвал эту историю ее ошибкой. Но когда кто-то совершает ошибку, то должен за это заплатить, неправда ли? Вот и все. Не хочу говорить что-то плохое в адрес тех, кто делает что-то непреднамеренно. Тогда как люди, которые пытаются лгать, приносят вред нашему спорту и не заслуживают соревноваться с остальными. Очевидно с их стороны это неуважение. Я на все сто процентов против таких людей. Спорт должен быть чистым, потому что мы служим примером детям».

17:46

adamantane'

Англосаксонские спортсмены впереди планеты всей, причём за явным преимуществом. Что и требовалось доказать... Пусть даже опубликован пока лишь четверть списка, общая картина, как мне кажется, сохранится и для всего списка.

17:46

zoolord

Надаля лишить титула победителя турниров Большого Шлема. Осталось реально узнать принимают ли допинг Федор и Джокер.

17:31

US46

"Жертвы" хаккеров плюют на этих хаккеров с высокой колокольни!))

17:22

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ