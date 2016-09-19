Надаль, Фара и Чех - новые "жертвы" хакеров

Хакерская группа Fancy Bears, на прошлой неделе взломавшая систему ВАДА, опубликовала четвертую часть списка спортсменов, использовавших запрещенные препараты. В новую часть списка попали 26 спортсменов из 10 стран.

Отметим, что в списке среди прочих значатся испанский теннисист Рафаэль Надаль, британский бегун Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.

Из документов следует, что 14-кратный победитель турниров "Большого шлема" и двукратный олимпийский чемпион Надаль в 2009 году употреблял бетаметазон. Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара, согласно приведенным данным, в 2008 году употреблял триамциналон. Шестикратный призер Олимпийских игр Ласло Чех в 2015 году использовал формотерол.

"Жертвы" хакеров по странам: