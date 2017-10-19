МОК завершил перепроверку допинг-проб с Игр-2014, слушания по делу пройдут до конца ноября

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда завершила исследование допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. Слушания по этому делу пройдут до конца ноября.

Отмечается, что первыми будут рассмотрены дела шести отстраненных лыжников.

– Мы уже запланировали несколько слушаний по делам разных спортсменов. Мы хотим завершить их до конца ноября, – сказал Освальд. - Приоритетом будут те спортсмены, которые не завершили карьеру и планируют выступать в текущем сезоне.

Напомним, в настоящее время еще одна комиссия МОК под руководством Самуэля Шмидта проверяет причастность российских чиновников к возможному сокрытию нарушения допинг-правил.

Итоги работы обеих комиссий повлияют на решение МОК о допуске сборной России на Олимпиаду 2018 года. Зимние Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.