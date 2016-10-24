МОК подтвердил выделение гранта Юлии Степановой

МОК подтвердил информацию о выделении гранта российской легкоатлетке Юлии Степановой и предоставлению работы ее мужу Виталию Степанову. Супруги выступили основными информаторами ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. Сегодня они встретились с президентом МОК Томасом Бахом. Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

"Мы можем подтвердить, что президенту МОК удалось встретиться с Юлией и Виталием Степановыми в сентябре. После решения исполкома, которое было принято в июле, МОК предложил помощь им в их карьере. После того, как пара связалась с МОК, Юлии Степановой была выделена финансовая помощь, а также иная помощь, чтобы она смогла продолжить карьеру спортсменки. Виталий Степанов будет предоставлять МОК консультационные услуги по всем аспектам допинг-контроля и защиты чистых спортсменов", - цитирует "Р-Спорт" пресс-службу МОК.