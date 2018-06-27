Михаил Мамиашвили: "Родченков уже давно покончил жизнь самоубийством. Образно говоря"

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о попытке самоубийства информатора ВАДА Григория Родченкова. По словам руководителя, очевидно, что это больной человек.

– Мне трудно комментировать, потому что я не врач. Чтобы понять, что происходит с этим несчастным человеком надо к господу обращаться, молиться за его душевное состояние. Или к врачам. Потому что очевидно, что это больной человек. Ему нужно либо серьезное медицинское вмешательство, либо молить бога, чтобы вернул согласие с собой. Этот человек уже давно, образно говоря, покончил жизнь самоубийством, оболгав весь отечественный спорт и переступив через все моральные и этические нормы. К сожалению, для некоторой категории людей слова этого человека являются достаточным основанием, чтобы вести оголтелую политику в отношении нашего спорта", – сказал Мамиашвили. (Михаил ПОТАПОВ)