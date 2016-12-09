Кравцов уверен в "чистоте" российских конькобежцев

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил уверенность, что российские конькобежцы и шорт-трекисты не принимали запрещенных препаратов на Олимпийских играх в Сочи. Сегодня опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Доклад очень большой, нужно время, чтобы с ним ознакомиться, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Те тезисы, которые были в начале доклада, это то, что мы и слышали в первой части. Нужно детально его изучить, но я абсолютно уверен, что спортсмены нашей федерации не принимали никаких запрещенных препаратов на Олимпийских играх. То, что существовала государственная система, я в это тоже не верю.

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