16:05 | ДОПИНГ

Кравцов уверен в "чистоте" российских конькобежцев

0
0
0

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов выразил уверенность, что российские конькобежцы и шорт-трекисты не принимали запрещенных препаратов на Олимпийских играх в Сочи. Сегодня опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Доклад очень большой, нужно время, чтобы с ним ознакомиться, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Те тезисы, которые были в начале доклада, это то, что мы и слышали в первой части. Нужно детально его изучить, но я абсолютно уверен, что спортсмены нашей федерации не принимали никаких запрещенных препаратов на Олимпийских играх. То, что существовала государственная система, я в это тоже не верю.

Новый судный день для России. Live! 
Все подробности – в трансляции "СЭ"

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ