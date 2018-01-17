Источник: в МОК подозревали, что спортсменка из Малайзии является мужчиной

Во внутренней переписке МОК одна из сотрудниц высказала опасение, что спортсменка из Малайзии может оказаться мужчиной. Об этом утверждает RT со ссылкой на документы, которые каналу предоставила хакерская группировка Fancy Bears.

– В Малайзии есть молодая спортсменка, имеются подозрения, что она – мужчина. У нас спрашивают, будем ли мы считать это допингом? – пишет сотрудница МОК Шерин Тове-Фами главе медицинского департамента организации Ричарду Баджету.

Отмечается, что речь идет не о сменившем пол мужчине, а об андрогине, сочетающем в себе мужские и женские половые признаки.