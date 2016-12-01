ИААФ недовольна темпами реформ, проводимых ВФЛА

Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) недовольно темпами реформ, проводимых Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для восстановления членства в организации, сообщает The Guardian. По информации издания, руководители IAAF считают, что Россия не достигла практически никакого прогресса в этом вопросе.

В ноябре 2015-го ИААФ временно отстранила ВФЛА от деятельности под эгидой организации после доклада о применении допинга российскими легкоатлетами. Затем была создана специальная комиссия по контролю за действиями ВФЛА по выходу из кризиса, которую возглавил норвежец Руне Андерсен. В четверг он представит свой доклад на заседании совета ИААФ в Монако.