10:39 | ДОПИНГ

ИААФ недовольна темпами реформ, проводимых ВФЛА

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Руководство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) недовольно темпами реформ, проводимых Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) для восстановления членства в организации, сообщает The Guardian. По информации издания, руководители IAAF считают, что Россия не достигла практически никакого прогресса в этом вопросе.

В ноябре 2015-го ИААФ временно отстранила ВФЛА от деятельности под эгидой организации после доклада о применении допинга российскими легкоатлетами. Затем была создана специальная комиссия по контролю за действиями ВФЛА по выходу из кризиса, которую возглавил норвежец Руне Андерсен. В четверг он представит свой доклад на заседании совета ИААФ в Монако.

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