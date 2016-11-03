Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение к допингу

Государственная Дума РФ во втором и третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга. Документ был скорректирован в сторону смягчения после принятия поправок, предложенных правительством РФ.

Согласно закону, склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта будет наказывать либо штрафом до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Если эти действия совершила группа лиц по предварительному сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух и более спортсменов, а также с применением насилия или с угрозой его применения, то предусматривается либо штраф до 500 тысяч рублей (до 1 миллиона рублей в первом чтении) или в размере дохода осужденного за период до года с лишением права занимать определенные должности на срок до четырех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае, когда деяния повлекли смерть спортсмена по неосторожности или другие тяжкие последствия, виновникам может грозить либо до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.

Аналогичное деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена или другие тяжкие последствия будет наказываться либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с аналогичным лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.