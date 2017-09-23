Глава USADA: "Нужно отстранить Россию от Олимпиады в Пхенчхане"

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт призвал МОК и ВАДА отстранить Россию от предстоящей Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, в противном случае будет допущена огромная ошибка.

- ВАДА необходимо сделать то же самое, что и перед Играми в Рио. Нужно рекомендовать полное отстранение России от Олимпиады за государственную допинг-программу. Пусть в Пхенчхане русские выступают только под нейтральным флагом, и только в том случае, если докажут свою "чистоту".

Другое решение будет таким же самым, как если просто так выпустить преступника из тюрьмы. Тогда это станет ужасным посланием для других, мол, чтобы выиграть, нужно принимать допинг. И это нормально, даже если тебя поймали с поличным, потому что твоя страна сильна в политическом плане...

Надеюсь, что МОК и ВАДА не сметут нарушения России просто, как мусор под ковер. Весь мир и тысячи чистых спортсменов наблюдают.