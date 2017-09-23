Глава USADA: "Нужно отстранить Россию от Олимпиады в Пхенчхане"

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт призвал МОК и ВАДА отстранить Россию от предстоящей Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, в противном случае будет допущена огромная ошибка.
- ВАДА необходимо сделать то же самое, что и перед Играми в Рио. Нужно рекомендовать полное отстранение России от Олимпиады за государственную допинг-программу. Пусть в Пхенчхане русские выступают только под нейтральным флагом, и только в том случае, если докажут свою "чистоту".
Другое решение будет таким же самым, как если просто так выпустить преступника из тюрьмы. Тогда это станет ужасным посланием для других, мол, чтобы выиграть, нужно принимать допинг. И это нормально, даже если тебя поймали с поличным, потому что твоя страна сильна в политическом плане...
Надеюсь, что МОК и ВАДА не сметут нарушения России просто, как мусор под ковер. Весь мир и тысячи чистых спортсменов наблюдают.
sukhoy63
У куме одно на уме.
23:21
Brother Beyond
Вообще-то преступником человека признаёт суд, рассмотрев доказательства. А америкосы хотят вынести заведомо обвинительный приговор при отсутствии доказательств, при этом требуют, чтобы обвиняемый сам доказывал свою невиновность. Бред полнейший. Давайте потребуем того же в отношении их страны. А что, ведь у них были Армстронг, Льюис, чернокожая легкоатлетка (забыл фамилию) которая выиграла кучу олимпиад, а через несколько лет попалась на допинге. Чем не программа? А теперь все их "чистые спортсмены" вообще не парятся - сделал справку и можешь принимать допинг легально. Так им и этого мало! Устраняют конкурентов неспортивными методами. Гады.
22:40
мин-воды
свиньи
22:36