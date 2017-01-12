Эстонское антидопинговое агентство: "Санкции принимает ВАДА, но мнение NADO имеет вес"

Исполнительный директор Эстонского антидопингового агентства (EADA) Элина Кивинукк рассказала, что заявление института антидопинговых организаций (iNADO) о необходимости жестких мер в отношении России не было инициативой самого iNADO и рассматривалось на встрече в числе прочих вопросов. По ее словам, у организации есть взвешенный взгляд по антидопинговым вопросам в разных странах, а также ценный опыт в улучшении антидопинговых служб.

- Почему EADA решило поддержать заявление о том, что Россию надо лишить участия во всех международных соревнованиях, а также не проводить турниры на территории страны?

- Хотелось бы подчеркнуть, что заявление, прозвучавшее на этой неделе, не было инициативой iNADO, хотя как зонтичная организация она была вовлечена в процесс. Это была независимая инициатива. Собрались хорошие антидопинговые эксперты, было озвучено беспокойство по поводу текущей ситуации в антидопинговом мире. У iNADO есть взвешенный взгляд по антидопинговым вопросам в разных странах, а также ценный опыт в улучшении антидопинговых служб.

Что касается Эстонского антидопингового агентства, мы полностью поддерживаем реформы, озвученные в августе прошлого года. Мы твердо убеждены, что чистые спортсмены должны быть защищены и целостность спорта может поддерживаться только общими усилиями ключевых игроков антидопингового мира. EADA не присутствовало на первых двух встречах, однако было участником третьей встречи, где обсуждались последствия реформ, мы также представляли Балтийский регион в ходе обсуждений.

- Считаете ли вы, что национальные антидопинговые организации и iNADO имеют достаточно полномочий делать подобные заявления?

– Какие-либо санкции на основании доклада Макларена находятся в компетенции ВАДА, а не NADO. Но мы всячески поддерживаем ВАДА в этих действиях. Кроме того, мы уверены, что национальные антидопинговые организации имеют мощный голос в борьбе с допингом, и мы считаем, что очень важно продолжать конструктивные обсуждения, как улучшить ситуацию в системе спорта, начиная с этого момента.

- Как считаете, насколько предложенные во вторник меры могли бы помочь России стать чище?

-Во время встречи было подчеркнуто, что ситуация в России должна решаться с осторожностью и, в то же время, со строгостью, так как могут быть другие страны и спортивные организации, где методы работы могут быть не совсем чисты. Помимо обсуждения озвученных мер, были рассмотрены и некоторые другие вопросы: улучшенное управление ВАДА, прозрачность спортивных организаций, независимость проводящих тестирования организаций и так далее. Встреча, в целом, проходила в хорошей оптимистичной атмосфере с прицелом на будущее, не было каких-то обвинений по отношению к какой-либо части антидопингового движения.

- Почему некоторые присутствовавшие на встрече страны не поддержали инициатив 19 NADO в отношении России?

- Мне не до конца известны принципы, по которым были приглашены NADO. С технической точки зрения, пресс-релиз обсуждался на встрече с представителями всех прибывших национальных антидопинговых организаций. И я полагаю, что из-за ограничений по времени не было намерения привлечь как можно большее количество NADO для того, чтобы те выразили свое согласие с данным решением. Со стороны нашего антидопингового агентства могу сказать, что мы всегда имели достаточно информации о предстоящих обсуждениях и встречах. Подчеркну, что не NADO играло центральную роль в процессе, скорее, институт следует рассматривать как некий общий ресурс по привлечению экспертов из разных стран и самого института. (Елена СОБОЛЬ)