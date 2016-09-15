Эксперты положительно оценили работу России в вопросах антидопинга

Эксперты по итогам встречи делегаций Минспорта России, Секретариата Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) дали положительную оценку деятельности России в сфере формирования и пропаганды нулевой терпимости к допингу в спорте. В ходе встречи также были обсуждены вопросы повестки предстоящего 21 сентября текущего года заседания Исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

- 13 сентября состоялась трехсторонняя встреча делегаций министерства спорта Российской Федерации, Секретариата Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства на тему восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эксперты дали положительную оценку деятельности РФ в сфере формирования и пропаганды нулевой терпимости к допингу в спорте, - говорится в сообщении на официальном сайте Минспорта.