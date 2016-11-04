Эдуард Кравцов: "Решение CAS по Алояну будет через две недели"

Тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов отметил, что сторона спортсмена ожидает решения CAS по его делу через две недели. МОК обвинил Алояна в нарушении антидопинговых правил после того, как спортсмен сдал положительную пробу 21 августа. Боксер утверждает, что принимал капли при простуде во внесоревновательный период.

- Решение Спортивного арбитражного суда будет вынесено только недели через две, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. - Вчера на заседании были заслушаны аргументы обеих сторон. МОК ранее заявил о том, что было нарушение антидопингового законодательства. Наша сторона представила доводы в свою защиту (принятие данного препарата во внесоревновательный период). Теперь ожидаем, какое решение примет CAS.