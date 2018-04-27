Дмитрий Свищев: "Теперь нужно стараться засудить Родченкова"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) и депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев сомневается, что на наших спортсменов после выступления информатора ВАДА Григория Родченкова в суде будет оказываться меньше давления. По словам парламентария, возможно, этот шаг был нужен, чтобы заплести новую интригу.

– Арбитры CAS должны не слепо верить словам Родченкова или его дневникам, – сказал Свищев. – Да и в докладе Макларена, как все помнят, нет ни одного подтверждающего факта. То есть все основывалось на его показаниях и на его дневниках – на этом все. И на основании этих странных вещей десятками наказывали наших спортсменов, отнимали у них медали, лишали соревнований и так далее.

И если честно, то думаю, что не все так просто, что он частично отказался от своих показаний. Думаю, это продолжение какой-то игры. Готов пари заключить, что выступление в суде – шаг осмысленный, он для чего-то нужен. Думаете, что у него совесть проснулась? Да нет у него совести! Я думаю, что мы становимся свидетелями какой-то новой игры, где Макларен и Родченков снова выйдут на первые роли.

Раньше он что говорил? Что изготавливал и кормил спортсменом коктейлем "Дюшес". Раньше он называл даже фамилии, а теперь говорит, что не видел, кто употреблял. Следующим шагом, думаю, будет публикация каких-то новых сведений.

И вот о чем еще хочу сказать. Сейчас очень важно, чтобы наши спортсмены и руководители федераций быстро реагировали на это и подавали в суд, где нужно отстоять наших спортсменов. И обязательно нужно постараться засудить Родченкова. Это, думаю, будет лучшим решение сейчас.

– Ждете, что теперь Россию не будут принуждать признать доклад Макларена?

– Давление на Россию точно не спадет. Вы же видите, что давление на Россию усиливается по всем фронтам. (Андрей СИЗЯКИН)