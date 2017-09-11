Александр Паркин: "Встреча ВФЛА с рабочей группой ИААФ возможна после проведения аудита РУСАДА"

Исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин сообщил, что дата следующей встречи рабочей группы ИААФ с руководством ВФЛА по вопросам восстановления статуса организации пока не определена. Он добавил, что наличие полноценного допинг-тестирования – основной критерий восстановления РУСАДА.

– Мы хотели встретиться с рабочей группой ИААФ в сентябре, – приводит ТАСС слова Паркина. – Но нам сказали, что эта встреча была бы преждевременной, так как в этом месяце пройдет сессия МОК, на которой могут быть приняты какие-то решения. Кроме того, сейчас идут активные процессы в РУСАДА: выбрали генерального директора, совсем скоро ВАДА проведет аудит. Встреча будет возможна после всех этих событий, а пока в рабочем режиме обсуждаем все возникающие вопросы.

У нас сейчас все критерии завязаны, в основном, на восстановление статуса РУСАДА и на изменение менталитета спортсменов. Как только мы узнаем реакцию ВАДА на последние изменения в РУСАДА, тогда будем встречаться с рабочей группой и обсуждать выполнение нами критериев. Ведь самое главное для нас – это восстановление РУСАДА. Наличие полноценного допинг-тестирования – это основной критерий. Офицеры допинг-контроля РУСАДА уже ведут масштабную работу. На последних двух соревнованиях тестировали уже не одного-двух спортсменов, а больше десяти.

Напомним, членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Ричарда Паунда.