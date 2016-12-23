Александр Карелин: "Перепроверка допинг-проб - политика уже не против России, а против здравого смысла"

Трехкратный олимпиийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин негативно воспринял информацию о перепроверке допинг-проб российских участников Олимпиад-2010, 2012 и 2014. Такое решение принял сегодня МОК, который также возбудил дисциплинарные дела в отношении 28 российских учстников Игр в Сочи, с пробами которых могли проводиться манипуляции.

- Я плохо отношусь к решению МОК, - цитирует "Р-Спорт" Карелина. - Я считаю, что это тенденциозное, совершенно противоречащее процедуре и духу закона решение. Конъюнктурное, традиционно совершенно неспортивное, и тем более – не по антидопинговым причинам.

Я, к сожалению, не вижу целенаправленной политики против России – я вижу уже действие, которое направлено против здравого смысла. Против здравого смысла. Они же сами создают прецедент, который не заставит ждать последствий. И принимают решения по надуманным поводам. И это решение – не против России, а против спорта как такового.

Нам надо отстаивать свои права в международных спортивных организациях. Потому что мы пытаемся нравиться, идя на бесконечные уступки, как мы проявляем себя во всех согласованиях - они воспринимают это как нашу слабость. Вот и все. Они записывают Россию в оппоненты и поступают очень недальновидно, потому что мы являемся давними и проверенными участниками международного спортивного движения.