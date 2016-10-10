Илья Захаров: "Смена тренера сборной, возможно, неверное решение"

Олимпийский чемпион-2012 Илья Захаров призвал не искать виновного в провале российских прыгунов в воду на Играх-2016. Также он признался, что скептически относится к решению не продлевать контракт с главным тренером сборной Олегом Зайцевым. Напомним, исполняющей обязанности наставника назначена Светлана Моисеева.

– По поводу этого вопроса я всегда занимал нейтральную позицию. Было много ошибок до Рио, но кого-то обсуждать и осуждать – это не по-спортивному, искать крайних в этой ситуации непрофессионально, – цитирует "Р-Спорт" Захарова. – То, что меняется главный тренер, это тоже, возможно, неверное решение. Мы можем только выступать и высказывать свое мнение, но решают другие люди.

Дай бог, чтобы продвигались и развивались прыжки в воду. Уверен, Олег Алексеевич Зайцев, уже не будучи главным тренером, продолжит делать все возможное для того, чтобы российские прыжки в воду были на высоте.

Конечно, для нас, для прыгунов в воду, самое главное – плодотворная работа напрямую с личным тренером. От остальных это только поддержка. Дай бог, чтобы новый главный тренер умел это делать так, как делал Олег Алексеевич.