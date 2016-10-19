13:38 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Чэнь Жолинь в возрасте 23 лет завершила спортивную карьеру

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Пятикратная олимпийская чемпионка Чэнь Жолинь объявила о завершении профессиональной карьеры. 23-летняя китаянка вынуждена прекратить выступления ввиду проблем со здоровьем.

– У спортсменки диагностирована травма шеи, – приводит BBC слова менеджера сборной Китая по прыжкам в воду Чжоу Чжихонга. – Если Жолинь продолжит выступать с таким повреждением, у не возникнут проблемы со здоровьем.

Жолинь специализировалась в прыжках с 10-метровой вышки. На Олимпийских играх в Пекине и Лондоне она завоевала 4 золотые медали. На Играх-2016 китаянка стала обладательницей золота в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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St-john

Не, прыжки с 10 метров это реально писец. Неподготовленный человек и шею свернуть может.

14:42

А380726

Нажралась хрени столько, что уже не выведешь до конца жизни

14:31

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