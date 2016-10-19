Чэнь Жолинь в возрасте 23 лет завершила спортивную карьеру

Пятикратная олимпийская чемпионка Чэнь Жолинь объявила о завершении профессиональной карьеры. 23-летняя китаянка вынуждена прекратить выступления ввиду проблем со здоровьем.

– У спортсменки диагностирована травма шеи, – приводит BBC слова менеджера сборной Китая по прыжкам в воду Чжоу Чжихонга. – Если Жолинь продолжит выступать с таким повреждением, у не возникнут проблемы со здоровьем.

Жолинь специализировалась в прыжках с 10-метровой вышки. На Олимпийских играх в Пекине и Лондоне она завоевала 4 золотые медали. На Играх-2016 китаянка стала обладательницей золота в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.