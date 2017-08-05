Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке на шоссе

Россиянка Ольга Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, заняв третье место в групповой гонке. Победу на соревнованиях в датском Хернинге одержала голландка Марианна Вос. Второй стала итальянка Джорджия Бронцини.
Напомним, чемпионат Европы завершится в воскресенье, 6 августа.
marksan
Когда в молодости занимался бегом, то по весне конкурентами всегда в кроссе были именно велосипедисты! Однажды, зашёл к ним на тренировку и увидел человека, который на станке крутил педали! На вопрос - сколько он уже крутит, получил ответ - 4,5 часа, осталось полчаса! Вот тогда и полюбил велоспорт! Поэтому, я понимаю и поздравляю Олю Забелинскую с бронзой!
18:43 5 августа