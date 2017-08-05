Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке на шоссе

Россиянка Ольга Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, заняв третье место в групповой гонке. Победу на соревнованиях в датском Хернинге одержала голландка Марианна Вос. Второй стала итальянка Джорджия Бронцини.

Напомним, чемпионат Европы завершится в воскресенье, 6 августа.