18:15 5 августа | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы в групповой гонке на шоссе

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Россиянка Ольга Забелинская завоевала бронзу чемпионата Европы по велоспорту на шоссе, заняв третье место в групповой гонке. Победу на соревнованиях в датском Хернинге одержала голландка Марианна Вос. Второй стала итальянка Джорджия Бронцини.

Напомним, чемпионат Европы завершится в воскресенье, 6 августа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Когда в молодости занимался бегом, то по весне конкурентами всегда в кроссе были именно велосипедисты! Однажды, зашёл к ним на тренировку и увидел человека, который на станке крутил педали! На вопрос - сколько он уже крутит, получил ответ - 4,5 часа, осталось полчаса! Вот тогда и полюбил велоспорт! Поэтому, я понимаю и поздравляю Олю Забелинскую с бронзой!

18:43 5 августа