Ученый объяснил, почему Фрума признали невиновным, а также указал на методическую ошибку ВАДА

Австралийский ученый Кен Флитч объяснил, почему UCI принял решение закрыть дело в отношении британского велогонщика Криса Фрума. Британец сдал аномальную допинг-пробу во время "Вуэльты Испании"-2017 – в ней содержался сальбутамол в концентрации, которая почти в два раза была выше допустимой.

– Сальбутамол чаще всего был распространен в плавании, поэтому мы тестировали его в этом виде спорта, – цитирует AFP Флитча. – Но что случится через час занятий плаванием? Мочевой пузырь будет полным. А в велоспорте после пятичасовой гонки картина совсем другая. Мочи совсем мало. А растворенные в ней вещества имеют гораздо большую концентрацию. Главная ошибка всех наших предыдущих исследований в том, что мы не учитывали этот фактор, беря анализы мочи. ВАДА должно признать, что пора изменить правила.

В этом деле эксперты приняли, что уровень концентрации сальбутамола в моче и принятое количество вещества не обязательно связаны друг с другом. Это нужно было признать еще много лет назад. И если Фруму это помогло, то Улисси и Петакки были дисквалифицированы на несколько месяцев из-за положительного допинг-теста на сальбутамол, хотя у них доза была меньше, чем у Фрума.