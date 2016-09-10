Наиро Кинтана: "Защита команды позволяет мне чувствовать себя спокойно"

Гонщик команды Movistar Наиро Кинтана остался доволен тем, как провел предпоследний этап веломногодневки "Вуэльта Испании". Колумбиец занял 11-е место, но опередил главных конкурентов в борьбе за лидерство в общем зачете и сохранил первую позицию.

– Моя команда максимально облегчила мне задачу, – цитирует AFP Кинтану. – Поддержка команды позволяет мне чувствовать себя спокойно. Партнеры защищали меня от атак со стороны Sky. Я благодарен команде за выступление на "Вуэльте". Фрум начал атаковать в начале спуска. Но я не испытал проблем в обороне. Я продолжаю взрослеть как гонщик. Мой прогресс говорит сам за себя. Хочу поздравить Фрума с удачным выступлением. Он очень сильный соперник.