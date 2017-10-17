Наиро Кинтана: "Главная цель на следующий год - "Тур де Франс"

Колумбиец Наиро Кинтана отметил, что его главной целью в следующем сезоне будет победа на "Тур де Франс". Сегодня состоялась презентация маршрута веломногодневки, который будет одним из сложнейших из-за обилия подъемов.

– Мы обсудили все с командой, она будет работать на меня, – цитирует AFP Кинтану. – Это отличные новости. Так что главная цель – "Тур де Франс". Я уверен, что мы можем победить. Необходимо так составить график, чтобы к "Тур де Франс" подойти в наилучшей форме. Я изучил маршрут, он очень сложный и разнообразный. Мне подходят такие трассы.