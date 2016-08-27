Чилийский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

Чилийский велогонщик Карлос Ойярсун получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как говорится в сообщении Международного союза велосипедистов (UCI), такое решение принято из-за обнаружения следов допинга в организме 34-летнего спортсмена после Панамериканских игр 2015 года. Бывший гонщик Movistar дисквалифицирован на четыре года.