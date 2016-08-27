13:57 | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Чилийский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

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Чилийский велогонщик Карлос Ойярсун получил длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как говорится в сообщении Международного союза велосипедистов (UCI), такое решение принято из-за обнаружения следов допинга в организме 34-летнего спортсмена после Панамериканских игр 2015 года. Бывший гонщик Movistar дисквалифицирован на четыре года.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Так понятно же,что если чилийский гонщик попался - это слабая фармакология,а если российский,то это провокация Обамы.

14:28

Krokozavr

дисквалифицировали и никто не орёт про происки закулисы .

14:17

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