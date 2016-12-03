21:11 | ВЕЛОСПОРТ

В составе "Катюши-Альпецин" осталось пять россиян

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В испанском Бенидроме состоялась презентация команды "Катюша-Альпецин", которая с нового сезона будет выступать под швейцарским флагом, сообщает teamkatusha.com. В 2017 году участие в Мировом туре примут пять россиян, вместо 13. В составе команды остались Ильнур Закарин, Максим Бельков, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Матвей Мамыкин.

Дмитрий Козончук, Сергей Лагутин, Александр Порсев и Алексей Цатевич трудоустроились в команде "Газпром-Русвело". Сергей Чернецкий, Владимир Исайчев, Егор Силин и Антон Воробьев находятся в поисках новой работы.

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