В новой M19 нет участников из старой структуры

Один из руководителей возрожденной M19 Александр Шлемин подчеркнул, что в организации нет участников из старой структуры. Напомним, недавно M19 заключила контракт с составом Albus NoX Luna по дисциплине League of Legends.

– Я являюсь одним из руководителей [новой] организации M19, – приводит cybersport.ru слова Шлемина. – В прошлом был киберспортсменом, это было примерно 14 - 15 лет назад, играл я в Warcraft 3, в таком клане как БМК. И играли мы в клубе M19. Мы выходцы из классического бизнеса – строительство, клининг и т.д. Мой партнер является бывшим профессиональным спортсменом, его зовут Андрей Михеев, он играл в хоккей, в команде ЦСКА. О бренде M19. С игроками и бывшими руководителями M19 мы стали общаться уже после анонса выхода бренда на рынок. Стали общаться с ними позже по той причине, что у нас было опасение по поводу конфиденциальности, ведь мы сейчас живем в эру интернета. Мы находимся в переговорах, но скорее всего договоренности у нас не будет, поскольку мы являемся абсолютно новой организацией, никаких участников из старой структуры у нас нет. По поводу приобретения бренда я хотел бы сказать, что бренда как такового не существует. Никогда не было зарегистрировано такой организации, как М19. Товарного знака не существует, покупать нечего.

Мы новая организация с новыми людьми, [которая] просто является наследником старой. Как я уже говорил, я играл в этом компьютерном клубе, для меня это уже такое, знаете, личное. Может, я не был частью команды М19, но для меня он был домом – я проводил огромное количество времени в этом клубе. И когда пришло время создавать киберспортивную организацию, не было никаких сомнений, что этот бренд необходимо возрождать.