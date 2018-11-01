В Германии предложили считать киберспортом только спортивные симуляторы

Олимпийская спортивная конфедерация Германии представила новую классификацию соревновательных игр.

Организация предложила называть киберспортом только те дисциплины, которые дублируют традиционные виды спорта. CS:GO, League of Legends, Dota 2 и другие игры неспортивной тематики конфедерация описывает новым термином eGaming.

В документе утверждается, что игры этой категории "не соответствуют принципам спортивного мира" и "отрицают этические нормы". В конфедерации также заявили, что организаторы соревнований по таким играм заботятся о коммерческом успехе больше, чем о спортивной составляющей.

Организация объявила, что не будет считать соревнования категории eGaming спортивными турнирами. Вместо этого она предложила сосредоточиться на развитии киберспортивных (по новой классификации) дисциплин.

Руководитель немецкой организации BIG Даниэль Финклер в твиттере заявил, что конфедерацией руководят невежественные и высокомерные люди. После этого команда призвала всех поклонников киберспорта объединиться и выступить против новой классификации.