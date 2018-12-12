В Artifact добавят фразы для общения с противником

Valve введет в Artifact возможность общаться с противником с помощью заготовленных фраз героев или чата Steam. Разработчики также добавили иконки фракций на карты и улучшили гамму всего интерфейса для людей с цветовой слепотой. Обновление выйдет не позже 16 декабря.

Разработчики отметили, что это не все изменения патча, но не раскрыли деталей. Представители Valve также добавили, что выпустят еще одно обновление в период с 17 по 23 декабря.

Ранее студия сообщила, что после указанной в клиенте Artifact даты окончания актуальных внутриигровых событий набор режимов может остаться прежним, но претерпеть несколько изменений.