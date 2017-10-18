"Уэска" - первый испанский клуб, который создаст киберотделение

Испанский футбольный клуб "Уэска" объявил о создании киберотделения. Как сообщает пресс-служба SD Huesca eSport, планируется набор игроков в FIFA 18, Rocket League и Clash Royale. Отборы в команды будут проходить 11 ноября. Для начала нужно будет зарегистрироваться на сайте клуба.

Стоит отметить, что "Уэска" будет первым клубом в Испании, который создал киберспортивное отделение, а не просто подписал киберфутболистов, играющих в FIFA.

"Киберспорт - это феномен, который мобилизует миллионы фанантов, особенно молодых людей. Это отличная возможность стать ближе к молодому поколению. "Уэска" станет пионером в Испании, так как большинство клубов просто подписали игроков в FIFA, и сделает ставку на игры с большой аудиторией, следуя модели великих европейских клубов", - говорится в пресс-релизе.