Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends превысил отметку в 5 миллионов долларов

Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends увеличился более чем в два раза и теперь составляет 5,07 миллиона долларов, сообщает LoL Esports. Напомним, что увеличение призового фонда происходит за счет продажи внутриигровых предметов – образа героя Zed'a и специального скина на вард. Как и во время продаж компендиума The International в DotA 2, 25 процентов от продаж отходят в призовой фонд турнира.

Отметим, что победитель получит 40 процентов от общего призового фонда и 25 процентов от продаж своих скинов. Еще по 25 процентов получат и чемпионы прошлых чемпионатов. Подобная кампания проводится организаторами турнира впервые. Финал 2016 Season World Championship состоится 30 октября в 01:00 по московскому времени.