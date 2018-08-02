Новая игра от Valve выйдет в ноябре. Она будет платной

Разработчик CS:GO и Dota 2 – корпорация Valve – сообщила подробности о своем новом проекте Artifact. Компьютерная карточной игра Artifact выйдет в ноябре текущего года. В отличие от Dota 2, она будет платной. Стоимость составит 20 долларов. Также в игре будут платные наборы карт.

Valve представит Artifact на выставке PAX West, где в нее смогут поиграть все желающие. Там же пройдет первый любительский турнир. В следующем году разработчик планирует выпустить версию для мобильных устройств.

Российская киберспортивная организация Virtus.pro уже сообщила о своем намерении открыть состав по Artifact. Также планирует поступить и европейская Team Secret.